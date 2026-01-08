Les 10 découvertes de l'année 2025 de Québec Science : un portrait de l'excellence scientifique québécoise

MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Québec Science dévoile aujourd'hui les 10 découvertes de l'année 2025. Ce palmarès annuel, qui en est à sa 33e édition, met en lumière l'excellence de la recherche scientifique québécoise.

Cette année, le jury, composé de scientifiques et de journalistes, a reçu plus de 75 projets de recherche. À l'issue d'un processus d'analyse rigoureux, 10 découvertes finalistes ont été sélectionnées pour leur originalité, leur portée scientifique et leurs retombées potentielles pour la société.

Les 10 découvertes de l’année 2025 de Québec Science (Groupe CNW/Québec Science)

Les 10 découvertes de l'année 2025

Premier fossile canadien de libellule datant de l'ère des dinosaures

Hans Larsson et al., Université McGill Analyse de la chute d'un astéroïde

Auriane Egal, Planétarium / Espace pour la vie Sept fois plus de méthane émis par les puits gaziers inactifs que ce qu'on pensait

Mary Kang et al., Université McGill Une mini-puce optique révolutionnaire pour rendre l'IA plus verte

Wei Shi et al., Université Laval Découverte d'un lien insoupçonné entre les muscles et les hormones de fertilité

Bernard Daniel, Université McGill Un nouveau concept de parachute inspiré de l'art japonais du kirigami

Frédérick Gosselin et al., Polytechnique Montréal Utilisation de filtres d'auto pour étudier les gènes de résistance aux antibiotiques présents dans l'air

Paul George et Caroline Duchaine, Université Laval Bloquer un interrupteur moléculaire du cancer

Marc Therrien et al., IRIC (Université de Montréal) Atténuer la douleur grâce au bon tempo musical, propre à chaque personne

Caroline Palmer, Université McGill Pour conclure des traités climatiques efficaces, il faut intégrer des clauses commerciales

Jean-Frédéric Morin, Université Laval

« Le concours des 10 découvertes est une véritable tradition qui permet de mettre en valeur le travail exceptionnel des scientifiques de la province », souligne Marine Corniou, rédactrice en chef du magazine.

Une invitation au public : votez pour votre découverte préférée

Québec Science invite le public à voter pour sa découverte coup de cœur parmi les 10 sélectionnées. Le vote est ouvert du 8 janvier au 18 février 2026. En participant, le public court la chance de remporter une sortie familiale au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, d'une valeur de 700 $, comprenant :

2 nuits en chalet ECHO au Parc national du Mont-Mégantic

1 visite de jour de l'ASTROLab et de l'Observatoire, incluant le film Émergence

1 soirée spectacle d'astronomie à l'ASTROLab

Accès aux sentiers pédestres pendant le séjour

Les participantes et participants courent également la chance de gagner l'un des 10 abonnements annuels au magazine Québec Science.

Pour consulter les 10 découvertes finalistes et voter pour votre coup de cœur : www.quebecscience.qc.ca/decouvertes2025

Pour obtenir une copie de ce numéro ou coordonner une entrevue, n'hésitez pas à nous contacter.

À propos de Québec Science

Publié par Vélo Québec Éditions, le magazine paraît huit fois par année. Il est vendu en kiosque au coût de 9,50 $ et par abonnement. Québec Science reçoit un soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que de Patrimoine canadien.

www.quebecscience.qc.ca

SOURCE Québec Science

Renseignements : Vélo Québec Éditions, [email protected], 514 942-0743