WENDAKE, QC, le 24 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) tient à exprimer sa profonde consternation à la suite de la découverte d'environ 751 tombes non marquées sur les terrains de l'ancien pensionnat indien de Marieval en Saskatchewan. Nous soutenons la conclusion du chef de FSIN, Bobby Cameron, selon laquelle il s'agit d'un « crime » d'une tristesse incommensurable. En tant qu'allié de nos communautés, de nos Nations, de nos survivants des pensionnats et de leurs descendants, l'APNQL demande à l'Église catholique romaine de divulguer tous les documents afin de permettre à tous de guérir une fois pour toutes.

« Nous sommes à peine quelques semaines après les premières découvertes à Kamloops et déjà, plus d'un millier de tombes potentielles pourraient avoir été trouvées sur différents sites. Bien que difficile et affligeante sur le plan émotionnel, la vérité se manifeste enfin. La violence que nos peuples ont subie et les impacts intergénérationnels qui en ont résulté causent beaucoup de détresse dans nos communautés et déclenchent une douleur indescriptible. Nous demandons à nos alliés, au niveau national et international, de faire pression pour que la vérité soit dite, si la réconciliation doit avoir un sens., » a déclaré Ghislain Picard, Chef de l'APNQL.

Toutes les communautés touchées par de telles tragédies peuvent compter sur le soutien de l'APNQL pour que le sort de tous nos enfants ne soit pas oublié. Trop souvent, nous avons été les témoins impuissants d'histoires horribles ancrées dans l'ère des pensionnats, mais cette époque est révolue. L'APNQL tient à exprimer sa solidarité et son amitié envers la Première Nation de Cowessess, de leurs familles et proches.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisation politique régionale qui regroupe les 43 Chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador. www.apnql.com

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Renseignements: Mélanie Vincent, 418-580-4442, [email protected]

Liens connexes

http://apnql.com