Déclenchement de la grève des employés syndiqués du centre de distribution de Varennes

VARENNES, QC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. déplore la décision du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de PJC Entrepôt-CSN (STTPJC-CSN) de déclencher la grève des employés syndiqués de son centre de distribution situé à Varennes.

« Nous sommes déçus de la décision du syndicat de déclencher la grève alors que nous avons déjà acquiescé à de nombreuses demandes et que le syndicat est essentiellement resté sur ses positions. Il n'y a à ce jour aucune concession ni recul pour les employés dont les conditions de travail se comparent très avantageusement à celles de l'ensemble des concurrents du Groupe Jean Coutu. Nous espérons que le syndicat reviendra à la table de négociation avec la volonté réelle de discuter pour en arriver à une entente le plus rapidement possible » a précisé Alain Champagne, président, Groupe Jean Coutu. « La santé et la sécurité des clients demeurent notre priorité. Le Groupe Jean Coutu a déployé son plan de contingence afin de permettre l'approvisionnement en médicaments et en biens de première nécessité des pharmacies et des établissements qu'il dessert. »

Les pharmaciens propriétaires affiliés à PJC Jean Coutu et leurs équipes demeurent engagés à servir la clientèle comme d'habitude.

Les parties sont accompagnées, à la demande du Groupe Jean Coutu, par un conciliateur nommé par le Ministère du Travail afin d'en arriver à une entente qui répond aux besoins de nos employés, de même que ceux des pharmaciens propriétaires affiliés à PJC Jean Coutu, des clients et du Groupe Jean Coutu.

À propos du Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Le Groupe Jean Coutu, une filiale de METRO, est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. Il exploite à titre de franchiseur un réseau de plus de 650 pharmacies principalement sous les bannières PJC Jean Coutu et Brunet au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario et procure de l'emploi à plus de 20 000 personnes.

