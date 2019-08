Déclaration - Un projet au Port de Montréal permettra d'accélérer la mise en marché des produits partout au Canada

OTTAWA, le 14 août 2019 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, a fait la déclaration suivante à la suite de l'annonce faite aujourd'hui par la Banque de l'infrastructure du Canada, une société d'État qui travaille avec les gouvernements et le secteur privé pour transformer la façon dont les infrastructures sont planifiées, financées et mises en place.

« Nous nous réjouissons de la collaboration entre la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et l'Administration portuaire de Montréal pour faire avancer le projet de développement d'un nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur.

Le nouveau terminal d'expédition de conteneurs renforcera l'économie et le commerce international du Canada en aidant les importateurs et les exportateurs à mettre leurs produits sur le marché plus rapidement. Les infrastructures seront modernisées afin de soutenir le flux des marchandises provenant des porte-conteneurs et de réduire les problèmes actuels de capacité du port, qui est le plus grand port de l'Est du Canada et qui contribue de façon essentielle à la croissance économique du pays. L'expertise de la BIC sera un atout pour ce projet, puisque celle-ci met en œuvre un processus de diligence raisonnable pendant la phase de planification.

Cette collaboration reflète la priorité du gouvernement du Canada pour ce qui est d'investir dans des infrastructures publiques modernes et résilientes qui contribuent à améliorer les corridors commerciaux vers les marchés mondiaux, qui s'appuient sur nos voies navigables et nos infrastructures de transport de calibre mondial et qui assurent la croissance continue du commerce et de la circulation dans les ports. »

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

