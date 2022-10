Déclaration - Résultats des élections provinciales - La CSQ invite le gouvernement de la CAQ à ouvrir le dialogue social

MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) prend acte du choix des Québécoises et des Québécois et émet une déclaration publique de son président, Éric Gingras :

« Au lendemain des élections, nous réitérons que beaucoup d'enjeux qui touchent nos membres n'ont pas été abordés pendant cette campagne électorale et demeurent en suspens.

En éducation, en santé, en enseignement supérieur et en petite enfance notamment, beaucoup de travail nous attend au cours des prochains mois. Le choix des différents ministres sera donc déterminant et enverra un signal clair quant à l'ouverture au dialogue social de ce nouveau gouvernement.

L'enjeu de la pénurie de personnel dans nos réseaux se fait encore et toujours sentir bien concrètement au quotidien dans les milieux de travail. Ces défis devront être relevés dans la collaboration, c'est incontournable. La question, maintenant, c'est comment?

À ce chapitre, le message qu'envoie la CSQ aujourd'hui s'inscrit en droite ligne avec l'esprit d'ouverture qui nous anime. Pour nous, le dialogue social constitue la voie à privilégier et c'est l'appel que nous lançons au gouvernement de François Legault, tout particulièrement à l'aube des négociations du secteur public qui s'ouvriront cet automne. Il n'y a aucune raison de revivre les psychodrames des négociations antérieures. Le dialogue social, c'est bien concret pour nous et ça doit aussi se traduire aux tables de négociation. » - Éric Gingras, président de la CSQ

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

