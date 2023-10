OTTAWA, ON, le 29 sept. 2023 /CNW/ - David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada, a émis la déclaration suivante suite à l'annonce du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Lawrence MacAulay, concernant les détails sur le Fonds pour l'innovation et l'investissement dans le secteur laitier :

« Les Producteurs laitiers du Canada accueillent favorablement l'annonce faite aujourd'hui concernant le Fonds pour l'innovation et l'investissement dans le secteur laitier. Ce fonds aidera le secteur laitier canadien à améliorer sa capacité de transformation. En tant que promoteurs de l'innovation, nous avons hâte de continuer à travailler avec les transformateurs et d'autres acteurs clés pour développer des solutions contribuant à un secteur laitier dynamique et vigoureux. »

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lucie Boileau, Directrice, Communications, Producteurs laitiers du Canada, [email protected], 613 220-1724