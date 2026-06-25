MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - À la suite de l'attaque antiféministe planifiée à Montréal et du potentiel féminicide survenu à Lévis ce lundi 22 juin, portant à 12 le nombre de féminicides potentiels enregistrés dans la province en moins de six mois, la Coalition féministe contre la violence envers les femmes (CFVF) a rédigé une déclaration pour la paix et contre les idéologies de domination, signée par 70 représentantes et militantes engagées contre la violence envers les filles et les femmes et publiée dans Le Devoir.

Pour la CFVF, ces évènements ne sont pas indépendants ni exceptionnels : ils s'inscrivent dans un continuum féminicidaire dont ils sont l'expression la plus brutale. Cette violence mortifère ne naît pas du vide : elle s'appuie sur des idéologies de domination masculine qui cherchent à déposséder les femmes de leur autonomie, de leur dignité et de leur droit fondamental à exister pleinement.

La CFVF dénonce et condamne fermement ces idéologies haineuses et misogynes qui alimentent, ouvertement ou insidieusement, des passages à l'acte destructeurs. Les discours masculinistes qui ciblent les femmes, les déshumanisent ou justifient la violence à leur égard ne peuvent être banalisés au nom de la liberté d'expression : ils ont des conséquences réelles sur la sécurité, la santé et le bien-être des femmes -- en particulier celles vivant à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression --, mais aussi sur l'ensemble de la collectivité. La glorification d'une virilité fondée sur le contrôle, l'agressivité et la haine met tout le monde en danger.

C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel à la paix. Nous appelons la population, les institutions, les gouvernements, les médias et les plateformes numériques à agir contre les discours haineux et les idéologies qui alimentent la violence envers les femmes. Nous appelons aussi les hommes à rejeter les modèles qui associent la masculinité au pouvoir sur autrui. Nous croyons qu'une société fondée sur l'égalité, la justice et le respect bénéficie à tout le monde.

Enfin, la CFVF exprime sa profonde solidarité envers toutes les personnes touchées, directement ou indirectement, par les violences motivées par la haine des femmes.

À propos de la CFVF :

La Coalition féministe contre la violence envers les femmes regroupe des organismes communautaires engagés dans la lutte contre la violence envers les filles et les femmes au Québec. Elle analyse le continuum des violences, particulièrement féminicidaires, et développe des actions et des outils pour leur élimination.

SOURCE Coalition féministe contre la violence envers les femmes

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