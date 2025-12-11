La CFVF accueille le projet de loi C-16 comme une avancée majeure dans la lutte aux féminicides au Canada

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - La Coalition féministe contre la violence envers les femmes (CFVF) accueille favorablement le projet de loi C-16, qui représente une avancée majeure pour la reconnaissance et la prévention des féminicides au Canada. En ciblant les violences fondées sur le sexe et le genre, le projet modernise la réponse pénale face à diverses formes de violence envers les filles et les femmes.

Pour nous, l'une des mesures les plus importantes est la requalification automatique en meurtre au premier degré des homicides de femmes commis dans un contexte de contrôle coercitif, de haine, de violence sexuelle, d'exploitation ou de traite. Cette mesure met fin à des incohérences du droit actuel et reconnaît enfin ces homicides comme des féminicides inscrits dans un continuum de domination patriarcale.

La criminalisation du contrôle coercitif constitue également un jalon essentiel. Ce type de violence, souvent invisible, est l'un des principaux déterminants des féminicides. Le nommer et le criminaliser permet de mieux comprendre les dynamiques qui mènent aux violences extrêmes, de détecter plus tôt les situations à haut risque et de renforcer la prévention.

La CFVF souligne toutefois l'absence d'autres formes de féminicides dont le suicide forcé, le féminicide par omission de soins et le matricide. Notons ici que selon nos données actuelles un peu plus de 30 % des féminicides commis au Québec depuis le début de l'année relèvent du matricide.

La coalition rappelle que cette réforme n'aura d'impact que si elle est appliquée avec rigueur. Nous poursuivrons l'analyse du projet de loi et formulerons des recommandations afin que C-16 devienne un outil concret de prévention, de justice et de protection pour toutes les femmes et les filles.

La Coalition féministe contre la violence envers les femmes regroupe des organismes communautaires engagés dans la lutte contre la violence envers les filles et les femmes au Québec. Elle analyse le continuum des violences, particulièrement féminicidaires, et développe des actions et outils pour leur élimination.

SOURCE Coalition féministe contre la violence envers les femmes

Pour plus d'informations : [email protected]