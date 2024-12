OTTAWA, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Postes Canada étudie actuellement les détails de l'annonce que le ministre du Travail a faite ce matin. Nous voulons ainsi nous préparer à participer pleinement au processus et à nous conformer aux directives du ministre.

Pendant ce temps, nous avons hâte d'accueillir notre personnel au travail et de servir la population et les entreprises canadiennes. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que la reprise des activités se déroule le plus rapidement possible, compte tenu des directives que nous a données le ministre.

Depuis le début, notre objectif est de conclure avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) des ententes négociées qui nous aideraient à mieux répondre aux besoins en évolution de la population canadienne et à offrir de bons emplois aux personnes qui fournissent le service. Nous demeurons déterminés à le faire dans le cadre de ce nouveau processus, tout en répondant aux besoins postaux des Canadiennes et des Canadiens.

Les détails de nos plans de reprise seront publiés sur le site postescanada.ca dès qu'ils seront finalisés.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]