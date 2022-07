GAPYEONG, Corée du Sud, 13 juillet 2022 /CNW/ - La division internationale de la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales, communément appelée « Église de l'Unification », présente ses sincères condoléances à la famille de l'ancien premier ministre Shinzo Abe et au peuple japonais qui pleure son tragique assassinat.

À la suite de la nouvelle du décès de M. Abe, certains médias d'information ont inclus dans leurs reportages des rumeurs non confirmées au sujet de cette tragédie.

Certaines de ces allégations ont été abordées lors d'une conférence de presse organisée par notre siège social japonais à Tokyo. La division internationale de la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales souhaite communiquer ces faits vérifiés.

Quel est le lien entre l'ancien premier ministre Shinzo Abe et « l'Église de l'Unification »?

L'ancien premier ministre Shinzo Abe a fait de brèves allocutions lors de deux événements différents du « Rallye de l'Espoir » en ligne l'année dernière, au cours desquelles il a abordé le thème de la paix en Asie. Les événements ont été organisés par la Fédération pour la paix universelle et différentes autres organisations, dont la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales.

Bien que la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales aient des fondateurs communs, la Fédération pour la paix universelle est une ONG indépendante ayant un statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.

Quel est le lien entre Tetsuya Yamagami et « l'Église de l'Unification »?

M. Yamagami n'est pas membre de la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales, et aucun de nos dossiers ne fait état d'une affiliation antérieure. Cependant, une enquête interne nous a permis de confirmer que sa mère est membre de la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales et qu'elle participe à des activités religieuses à l'occasion.

L'allégation de M. Yamagami selon laquelle les dons de sa mère à la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales ont causé des problèmes familiaux doit faire l'objet d'une enquête policière. Quelles que soient ses revendications, nous condamnons sans réserve la violence et le meurtre.

Nous pouvons confirmer que M. Yamagami a testé son arme artisanale la nuit précédant l'assassinat dans un bâtiment qui servait autrefois d'église à la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales. Heureusement, personne n'a été blessé.

En dehors des questions préliminaires sur l'association de M. Yamagami avec la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales, la police n'a toujours pas communiqué avec nous au sujet de cette enquête criminelle. Les représentants locaux de la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales coopéreront pleinement aux demandes de renseignements des autorités et mettront l'information pertinente à la disposition de la presse, le cas échéant.

Nous demandons aux médias de respecter leur engagement professionnel envers l'exactitude des renseignements, l'impartialité et l'objectivité.

La Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiales redoublera d'efforts pour favoriser un monde qui jouit d'une paix durable. Encore une fois, nous sommes profondément attristés par la perte de l'un des plus grands hommes d'État de la planète. Que la grâce et la bénédiction de Dieu accompagnent le regretté premier ministre, sa famille, le peuple japonais et les personnes endeuillées partout dans le monde.

