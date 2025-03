MANHATTAN, New York, 25 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, au Japon, un tribunal japonais a statué sur la dissolution de la Family Federation for World Peace and Unification au Japon.

Dans son rapport de 2023 sur la liberté de religion, le département d'État des États-Unis a fait remarquer que cette décision constituait un écart par rapport à la norme dans le traitement des organisations religieuses par le Japon.

Selon l'article 18 des Nations Unies, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de conviction, et la liberté, seule ou en communauté avec d'autres, en public ou en privé, de manifester sa religion ou sa conviction dans l'enseignement, la pratique du culte et l'observance.

Le révérend Demian Dunkley, président de la Family Federation for World Peace and Unification, aux États-Unis, assure à ses membres que : « Nous préparons notre appel et nous n'arrêterons pas tant que cette injustice ne sera pas annulée. La Family Federation est née pour défendre la vérité et la liberté."

« La Family Federation for World Peace and Unification aux États-Unis exprime sa solidarité solennelle envers ses frères et sœurs au Japon. »

Nous prions pour que toutes les personnes qui croient à la liberté de religion dans le monde se joignent à notre lutte. Pour signer la pétition, visitez :

