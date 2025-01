OTTAWA, ON, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a informé Postes Canada qu'il a l'intention de mettre à la disposition de la Société un financement remboursable allant jusqu'à 1,034 milliard de dollars au cours de l'exercice 2025-2026. Encadré par la Loi sur la Société canadienne des postes, ce passif financier à court terme a pour but de permettre à l'entreprise de maintenir sa solvabilité et de rester en activité à l'heure où elle fait face à d'importants défis financiers.

Ce financement permettra à Postes Canada de poursuivre ses opérations, mais ne règlera pas les problèmes structurels de l'entreprise. Il constituera cependant un soutien financier temporaire pendant que Postes Canada et le gouvernement élaborent ensemble un plan pour assurer la viabilité à long terme d'un service que des millions de personnes au pays estiment essentiel.

Des changements majeurs s'imposent pour moderniser le modèle d'exploitation et préserver le service postal national afin qu'il serve tout le monde, tout en veillant à ce qu'il continue de jouer son rôle important pour les petites entreprises, les organismes de bienfaisance et les régions rurales et éloignées. Postes Canada est déterminée à travailler avec le gouvernement pour apporter les changements majeurs qui sont nécessaires pour répondre aux besoins en évolution du pays en ce qui a trait à la livraison et renouer avec l'autonomie financière. La Société a déjà déployé des efforts considérables pour se transformer dans les principaux secteurs qu'elle contrôle. Cela comprend l'amélioration du service, grâce entre autres à la modernisation des installations, au nouvel équipement de tri et aux plateformes numériques - tout en améliorant le rendement en matière de sécurité du personnel au cours des cinq dernières années.

Depuis 2018, Postes Canada a enregistré des pertes annuelles considérables attribuables à l'évolution rapide des secteurs de la livraison des lettres et des colis, aux coûts de main-d'œuvre élevés et aux mesures réglementaires désuètes qui entravent la capacité de l'entreprise à évoluer et à être compétitive. Ces pertes annuelles importantes ont contraint le service postal à puiser dans ses réserves de trésorerie au cours des dernières années pour gérer la hausse des coûts liés à son obligation d'assurer un service universel, à l'entretien de son réseau et au maintien du service à la population canadienne. Comme l'indiquait son rapport annuel de 2023, sans cette mesure de financement à court terme, l'entreprise épuiserait complètement ses réserves de trésorerie d'ici le deuxième trimestre de 2025.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]