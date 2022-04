OTTAWA, ON, le 5 avril 2022 /CNW/ - Depuis quelques semaines, les provinces et les territoires lèvent un grand nombre, voire la plupart, des mesures de protection de la santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19. Comme prévu, les indicateurs de la pandémie augmentent de nouveau. C'est très préoccupant.

Le virus de la COVID-19 existe toujours. L'Ontario et le Québec entrent dans une sixième vague de la pandémie. Nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons utiliser les outils et les connaissances des deux dernières années pour choisir la bonne voie alors que nous cherchons à protéger les citoyens vulnérables et à maintenir à flot notre système de santé déjà surchargé.

Nous pouvons nous protéger et protéger les autres, ce qui comprend les personnes immunodéficientes et les enfants qui ne sont pas encore vaccinés, en utilisant les outils à notre disposition. Toutes les personnes admissibles devraient se faire vacciner, notamment en terminant la série de vaccination avec la troisième dose pour les citoyens de 12 ans et plus. De plus, nous encourageons vivement tout le monde à porter un masque à l'intérieur des lieux publics, ce qui comprend les écoles. En outre, les gouvernements doivent stimuler les activités de surveillance de la COVID-19 et partager largement l'information pour que les citoyens sachent quoi faire.

Nous espérons que les futures souches du virus seront moins dangereuses et qu'avec une immunité accrue et le respect des mesures de santé publique, nous allons bientôt sortir de la pandémie. Entretemps, nous devons continuer à surveiller la pandémie de COVID-19 et à réagir de manière appropriée pour nous protéger et protéger nos communautés et le système de santé.

Dre Katharine Smart

Présidente, Association médicale canadienne

