MONTRÉAL, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La vision du gouvernement fédéral est claire : la nouvelle Stratégie sur les minéraux critiques vise à soutenir le Canada pour qu'il puisse saisir pleinement les opportunités de croissance que génèrent les matériaux critiques, et ainsi devenir un leader mondial dans le domaine. En ce sens, Nemaska Lithium accueille favorablement cette stratégie présentée par le ministre des Ressources naturelles du Canada l'honorable Jonathan Wilkinson et tient à souligner le leadership du gouvernement fédéral en la matière :

« Nemaska Lithium se réjouit de la volonté du gouvernement de mettre en place des programmes de soutien financier axés sur le développement responsable de l'industrie des minéraux critiques, ici au Canada. En mettant l'accent sur la chaîne de valeur, ce programme soutiendra la croissance de l'industrie afin de faire du Canada un fournisseur mondial de choix pour le développement des énergies propres, nécessaires à un avenir plus durable. »

- Spiro Pippos, Chef de la direction, Nemaska Lithium.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise en développement qui entend exploiter une mine de lithium à Whabouchi dans le Nord-du-Québec, et transformer le minerai concentré en hydroxyde de lithium dans sa future usine de production qui sera située dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour. L'hydroxyde de lithium de haute pureté qui sera produit est principalement destiné au marché en forte croissance des piles lithium-ion, marché propulsé par la demande croissante en matière d'électrification des transports et de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium entend faciliter l'accès à l'énergie verte.

Renseignements: Louis-Martin Leclerc, TACT, Cellulaire : 418-693-2425, [email protected]