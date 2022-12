Déclaration - Négos 2023 - Dépôt des offres patronales sectorielles - Déclaration de la présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ)

MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) émet une déclaration publique de sa présidente, Isabelle Dumaine, à la suite du dépôt des offres patronales sectorielles :

« Nous prenons acte des offres déposées ce matin par le Conseil patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux dans le contexte de la négociation des conventions collectives du secteur public 2023. Évidemment, nous aurons besoin de plus de temps pour analyser finement le tout. Mais, a priori, il n'y a rien dans cette proposition qui améliorera réellement les conditions de travail de nos membres, et on s'en désole. On y parle de trois grands axes d'action de façon très nébuleuse. Rien de concret n'est proposé, dans un contexte où le personnel a un urgent besoin de se faire rassurer et de recevoir un message d'espoir. »

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

SOURCE FSQ-CSQ

Renseignements: Rébecca Salesse, Conseillère aux communications, aux relations de presse et aux fédérations, Cellulaire : 438-465-9907, Courriel : [email protected]