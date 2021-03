OTTAWA, ON, le 26 mars 2021 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, et la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, l'honorable Bardish Chagger, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le gouvernement du Canada se tient résolument aux côtés des Canadiens d'origine asiatique devant la montée fulgurante des incidents à caractère raciste et des crimes haineux dont ils sont victimes. Le Canada défend inconditionnellement les principes d'inclusion, de diversité et de multiculturalisme et ne tolère aucune forme de racisme ou de discrimination. Le racisme à l'endroit des personnes d'origine asiatique doit cesser. Nous le condamnons sous toutes ses formes.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons constaté une recrudescence de la discrimination et de la violence alimentées par la rhétorique xénophobe et la recherche de coupables. Nous luttons toujours contre la pandémie et préparons une relance inclusive. Dans ce contexte, il est important de renouveler notre engagement à contrer le racisme à l'endroit des personnes d'origine asiatique, quelle qu'en soit l'expression. C'est ainsi que nous bâtirons une société inclusive et sécuritaire à tous les égards.

« Dans le cadre des efforts antiracisme de notre gouvernement, nous avons rencontré aujourd'hui des dirigeants communautaires et des membres du milieu des affaires asiatique ainsi que certains de leurs alliés de Vancouver, Calgary et Edmonton. Nous avons discuté de la façon dont le gouvernement du Canada peut les appuyer et contribuer à la lutte contre le racisme dont ils font l'objet. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Joël Lightbound, a également participé à la discussion au nom du ministre Blair.

« La ministre Joyce Murray et les députés Han Dong, Shaun Chen, Jean Yip, Randeep Sarai, Hedy Fry et Ken Hardie étaient également présents, ainsi que des représentants des services policiers, pour recueillir directement les témoignages de la communauté asiatique. Notre société, notre gouvernement et notre pays doivent passer aux actes collectivement pour mettre fin au racisme, à l'ostracisme et à la désinformation, que ce soit en ligne, dans la rue, dans nos foyers ou dans nos lieux de travail.

« Personne ne devrait craindre pour sa sécurité en raison de son identité. Il incombe à notre gouvernement d'agir, et nous continuerons à travailler avec les communautés d'origine asiatique afin d'agir concrètement pour éradiquer le racisme et la discrimination qui pèsent sur elles.

« Notre travail est loin d'être terminé. Nous exhortons tous les Canadiens à offrir leur ferme appui à leurs amis, aux membres de leur famille et à leurs voisins de descendance asiatique au cours de cette période difficile, ainsi qu'à mettre un frein définitif au racisme. »

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Youmy Han, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, 343-551-0246, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home