OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante pour souligner le 80e anniversaire de la bataille d'Ortona.

« Aujourd'hui marque le 80e anniversaire du début de l'une des batailles les plus difficiles auxquelles les Canadiens ont participé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant plus d'une semaine, en décembre 1943, les soldats canadiens se sont livrés à de féroces combats au corps à corps contre certaines des meilleures troupes de combat de l'armée allemande, dans ce qui allait devenir la bataille d'Ortona.

Alors que les Alliés poursuivaient leur marche vers le nord à travers l'Italie, Ortona a pris une importance stratégique pendant la campagne d'Italie. Même si elle avait été en grande partie réduite en ruines, la ville balnéaire offrait encore aux Allemands de nombreuses positions fortifiées à partir desquelles attaquer les Alliés. Avec des routes rendues à peu près impraticables par les décombres des bâtiments effondrés, les tentatives de repousser les Allemands d'Ortona avec des chars et de l'artillerie paraissaient presque impossibles. Les Alliés devaient trouver un autre moyen.

Capitaine de la 1re Division d'infanterie de l'Armée canadienne, Paul Triquet a dirigé ses hommes à travers un feu nourri et, grâce à son leadership persistant, a mené à la capture de Casa Berardi, un hameau clé qui a ouvert la voie à Ortona.

Les soldats canadiens, comme le sergent Ernest « Smokey » Smith, ont ensuite avancé à pied et se sont battus de maison en maison dans les rues d'Ortona, créant des « trous de souris » à travers les épais murs des bâtiments pour aider à libérer la ville de ses occupants.

Parmi ceux qui combattaient de porte en porte se trouvait le sergent suppléant David Adlington du Royal Canadian Regiment. Lui et ses camarades militaires ont eu la chance de survivre - mais pas à n'importe quel prix. Plus de 500 Canadiens sont morts et plus de 2 600 ont été blessés lors de la bataille d'Ortona.

Le 28 décembre 1943, les soldats alliés ont obtenu la victoire et la ville a été libérée.

Plus de 93 000 Canadiens ont servi en Italie. Pendant la campagne d'Italie, quelque 20 000 d'entre eux ont été blessés, sont disparus ou ont été faits prisonniers, et plus de 5 900 ont été tués. Ces courageux Canadiens se sont battus avec acharnement pour la paix, la liberté et la démocratie.

Plus de 80 ans plus tard, nous nous souvenons de leur service et nous rendons hommage aux sacrifices qu'ils ont consentis, ainsi que leur famille.

N'oublions jamais. »

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

