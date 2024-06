OTTAWA, ON, le 30 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante pour marquer le 60e anniversaire de la fin de l'Opération des Nations Unies au Congo.

« Après 75 ans de colonisation, le Congo a obtenu son indépendance de la Belgique en juin 1960, mais la transition vers un statut de nation a été difficile. Des conflits politiques, une mutinerie dans l'armée, des forces de mercenaires étrangères, des tensions intercommunautaires et une violence généralisée ont mené la Belgique à redéployer des troupes au Congo.

À la mi-juillet de la même année, le gouvernement congolais avait demandé à la communauté internationale d'intervenir. Peu après, les Casques bleus des Nations Unies ont été envoyés pour aider à rétablir l'ordre et la stabilité, ainsi que pour faciliter le départ des troupes belges. La mission a été compliquée en 1961 par la tentative de sécession de la province du Katanga et la guerre civile qui en a découlé, ainsi que par des rivalités liées à la guerre froide.

Un contingent des Nations Unies qui comptait parfois plus de 20 000 membres a servi au Congo au cours des quatre années de l'opération. La mission comportait un volet civil important pour aider à rétablir les services publics de base.

Parmi les troupes des Nations Unies, on comptait 300 Canadiens en service à tout moment, et plus de 1 900 qui ont servi au cours de l'opération. En raison de la forte demande pour des Casques bleus francophones, les Nations Unies ont demandé au Canada d'envoyer des spécialistes francophones afin de participer à la vaste mission. Certains de ces officiers canadiens ont aussi occupé des postes clés dans le commandement de la mission de maintien de la paix.

Parmi eux, le lieutenant-colonel Jean Berthiaume du Royal 22e Régiment et le brigadier-général Jacques Dextraze, commandant du secteur de l'Est du Québec, ont occupé le poste de chef d'état-major des forces des Nations Unies au Congo, à des moments différents. Pour leurs efforts considérables, ils ont été respectivement nommés Officier et Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Un autre Canadien, le lieutenant J. F. T. A. Liston du Royal 22e Régiment, a été fait membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour avoir courageusement sauvé un soldat congolais blessé dans un champ de mines.

Tragiquement, 249 militaires ont perdu la vie au cours de la mission, dont trois Canadiens. Le secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, a perdu la vie le 17 septembre 1961 dans un écrasement d'avion alors qu'il se rendait à des pourparlers en vue de la cessation des hostilités entre les forces congolaises et katangaises.

Il y a 60 ans aujourd'hui, l'Opération des Nations Unies au Congo se terminait. Pour l'occasion, tous les Canadiens et toutes les Canadiennes sont invités à réfléchir au rôle important que les Casques bleus canadiens ont joué dans la mission de rétablir l'ordre et la stabilité au Congo et ailleurs dans le monde. Nous rendons hommage à leur sacrifice et à celui de toutes les personnes qui travaillent au service de la paix. »

