OTTAWA, ON, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services autochtones; l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale; l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones; et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration suivante :

« En cette Journée des vétérans autochtones, nous rendons hommage aux milliers de membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont servi dans les Forces armées canadiennes.

« Avec courage et dévouement, les peuples autochtones ont grandement contribué aux efforts militaires du Canada, au pays et à l'étranger. Ces femmes et ces hommes autochtones ont souvent quitté leurs communautés et parcouru de grandes distances afin de se porter volontaires pour servir le Canada et combattre dans de nombreuses batailles importantes qui ont marqué notre histoire militaire.

« Nous reconnaissons ceux qui ont consenti le sacrifice ultime, comme Cameron Brant des Six Nations, qui a été tué pendant qu'il commandait un peloton en 1915, près d'Ypres, en Belgique, tandis qu'il dirigeait une contre-attaque dans des tranchées ennemies. Nous pensons également aux vétérans et vétéranes autochtones comme le caporal (à la retraite) Russ Moses, vétéran de la guerre de Corée et survivant de l'Institut Mohawk, un pensionnat indien à Brantford, en Ontario. Lors de la Seconde Guerre mondiale, des soldats autochtones comme Charles « Checker » Tomkins ont également traduit en langue crie des messages radio confidentiels pour qu'ils ne puissent pas être compris lorsqu'ils étaient interceptés par l'ennemi. Plus récemment, Sarah Leo, une Inuite, a servi pendant 21 ans à titre de conductrice de matériel mobile de soutien et a été déployée en ex-Yougoslavie et dans les Balkans. En 2019, elle a été nommée colonel honoraire du 444e Escadron de soutien au combat de la 5e Escadre Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador).

« Cette année, tandis que nous soulignons le 75e anniversaire des efforts de maintien de la paix des Nations Unies, nous rendons aussi hommage aux contributions des vétérans et vétéranes autochtones aux efforts du Canada.

« Bien qu'ils aient servi avec courage et consenti des sacrifices au nom de notre pays, de nombreux Autochtones ont été victimes de discrimination et de racisme systémique pendant leur service. Ces actes discriminatoires ont malheureusement trop souvent continué après le service, c'est-à-dire que les vétérans autochtones se sont souvent vus refuser les mêmes avantages, hommages et marques de respect que recevaient les autres vétérans.

« Aujourd'hui, des milliers d'Autochtones continuent de s'enrôler dans les Forces armées canadiennes, et plusieurs servent actuellement au Canada et à l'étranger que ce soit au sein de la Marine royale canadienne, de l'Aviation royale canadienne, des Forces d'opérations spéciales ou de l'Armée canadienne - y compris les Rangers canadiens.

« Nous devons à tous les vétérans autochtones de la gratitude pour leur service. Aujourd'hui, nous invitons l'ensemble de la population canadienne à prendre le temps de réfléchir et de se souvenir des contributions des peuples autochtones aux efforts militaires du Canada, y compris les Autochtones qui ont consenti le sacrifice ultime, et d'en apprendre davantage au sujet des contributions autochtones à notre histoire militaire canadienne.

N'oublions jamais. »

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

