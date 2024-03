OTTAWA, ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - « Il y a soixante ans, les gardiens de la paix canadiens se joignaient à la Force de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre en réponse aux tensions et aux combats entre les forces grecques et turques qui sévissaient sur cette île méditerranéenne.

Lorsque les combats ont commencé à Chypre, les membres de la Force de maintien de la paix des Nations Unies, y compris les troupes du Canada, se sont retrouvés coincés dans une zone de guerre. Ils ont dû surmonter de nombreux défis tout en tentant de maintenir en place une paix fragile, et ils ont joué un rôle crucial lorsque les multiples cessez‑le‑feu ont été négociés et que les pourparlers formels pour la paix ont commencé. Ces négociations ont mené à la création d'une « ligne verte » de 180 kilomètres. Cette zone tampon, qui s'étendait d'un bout à l'autre de l'île, était patrouillée par les gardiens de paix des Nations Unies.

Plus de 36 000 Canadiens et Canadiennes ont servi dans les opérations de maintien de la paix à Chypre depuis 1964, y compris des civils de maintien de la paix agissant, entre autres, en tant que chef de mission pour le représentant spécial du Secrétaire général de l'UNFICYP. Malheureusement, 28 personnes courageuses ont consenti le sacrifice ultime au service de la paix.

De plus, certains gardiens de la paix canadiens continuent de vivre avec les blessures physiques et psychologiques qu'ils ont subies pendant leur service à Chypre.

Le dernier contingent important de gardiens de la paix canadiens a quitté Chypre en 1993, mais une présence canadienne s'y trouve encore aujourd'hui : l'opération SNOWGOOSE. Cette opération est l'un des engagements militaires à l'étranger les plus longs du Canada.

À l'occasion de cet anniversaire, nous reconnaissons le coût élevé de cette opération pour les membres des Forces armées canadiennes qui ont servi là‑bas et nous rendons hommage à leurs sacrifices et à leur contribution à la paix. Aujourd'hui, nous pensons à eux ainsi qu'aux membres de leur famille qui les ont soutenus. »

