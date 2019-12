Déclaration - Le Service correctionnel du Canada ouvre des unités d'intervention structurée et apporte des améliorations aux services de santé offerts aux détenus

OTTAWA, le 30 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel du Canada, a fait la déclaration suivante concernant l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux unités d'intervention structurée (UIS) et aux services de santé de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi :

« Le Service correctionnel du Canada a entamé une ère de transformation des services correctionnels fédéraux canadiens avec la mise en œuvre des unités d'intervention structurée (UIS) comme nouveau modèle correctionnel servant à orienter son travail auprès des détenus qui ne peuvent être gérés en toute sécurité dans la population carcérale régulière. Ce nouveau modèle introduit d'importantes réformes qui prévoient la prestation, aux détenus, d'interventions plus structurées et efficaces qui sont adaptées aux risques et aux besoins particuliers qu'ils présentent, dans le but de favoriser leur réintégration dans la population carcérale régulière le plus rapidement possible.

Les détenus dans une UIS auront la possibilité de passer au moins quatre heures par jour à l'extérieur de leur cellule, dont deux heures d'interactions significatives avec les autres. De plus, le modèle permet de mieux répondre à leurs besoins en santé et en santé mentale et inscrit dans la loi l'obligation de prendre en considération les facteurs systémiques et contextuels touchant les Autochtones. Les réformes appuient également la défense des droits des patients, l'autonomie professionnelle et l'indépendance clinique. Dans un esprit de transparence et de responsabilisation, le nouveau modèle sera soumis à une surveillance externe indépendante.

Nos employés dévoués travailleront ensemble afin d'assurer une approche d'équipe coordonnée dans la prestation d'interventions, de services de soins de santé et d'opérations. Le SCC est impatient de collaborer avec les intervenants, les partenaires et les bénévoles à la mise en œuvre de ces changements, et tient à les remercier de leurs précieuses contributions.

Il s'agit d'une initiative de transformation historique pour le SCC qui témoigne de notre engagement à améliorer les résultats correctionnels. Nous améliorons les interventions et les programmes offerts aux personnes sous notre responsabilité, tout en veillant à ce que nos établissements offrent un milieu sûr et sécuritaire qui soit propice à la réhabilitation des détenus, à la sécurité du personnel et à la protection du public. Au bout du compte, ces efforts contribueront directement à l'obtention de meilleurs résultats en matière de sécurité publique pour tous les Canadiens. »

