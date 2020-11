« Je suis de près les projets de développement dans la réserve et leurs effets potentiels sur les espèces sauvages qui vont de part et d'autre de la frontière. Un projet de prospection sismique nommé Marsh Creek East Seismic Exploration fait actuellement l'objet d'un examen environnemental par les États-Unis, et la période de consultation publique à ce sujet tire à sa fin. Le Canada a passé en revue les documents pertinents, en s'intéressant tout particulièrement aux effets sur les espèces visées par les accords de gestion conclus avec les États-Unis, soit le caribou de la Porcupine, l'ours blanc et les oiseaux migrateurs, et il a soumis des commentaires officiels pour le processus d'évaluation.

« En partenariat avec les gouvernements autochtones et territoriaux, le Canada a continué à soulever d'importantes préoccupations concernant les plans de développement dans la réserve faunique nationale de l'Arctique. Le calendrier de ce projet s'étend jusqu'à la période où les caribous doivent arriver dans la réserve pour mettre bas, et le projet ouvrirait la porte à de futures activités de développement sur leurs principaux terrains de mise bas. À notre avis, le développement représente un risque important pour la harde ainsi que pour les peuples autochtones et les habitants du Nord qui en dépendent. Je continuerai à travailler avec les fonctionnaires fédéraux et nos partenaires nationaux pour faire part de nos préoccupations et contribuer au processus d'examen des États-Unis. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca