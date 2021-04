OTTAWA, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a fait la déclaration suivante aujourd'hui à la suite de la publication du rapport de Corporations Canada sur la diversité pour l'année 2020. La divulgation de renseignements en matière de diversité est une exigence en vertu du projet de loi C-25.

« Je salue la publication du premier rapport annuel de Corporations Canada sur la diversité des conseils d'administration et des membres de la haute direction des sociétés de régime fédéral ayant fait appel au public. Ce rapport donne suite à la publication du projet de loi C-25, dont les dispositions sont entrées en vigueur en 2020. Ces dispositions législatives sont l'une des pierres angulaires posées par notre gouvernement pour faire en sorte que les sociétés canadiennes soient le reflet de la diversité des collectivités qui les accueillent.

« Nous sommes conscients que pour prendre des décisions éclairées, il faut tout d'abord cerner l'ampleur du problème à résoudre. Les données figurant dans ce rapport seront un outil important à cet égard. En les publiant ainsi, le Canada devient l'un des premiers pays à mesurer la diversité au-delà de la diversité de genre. Ce rapport établit le point de départ à partir duquel nous évaluerons les progrès futurs.

« On constate clairement, à la lecture du rapport, que les sociétés ne donnent pas un juste reflet de la diversité de la société canadienne. À l'échelle du pays, les femmes, les membres d'une minorité visible, les personnes LGBTQ2, les personnes ayant un handicap (y compris les handicaps invisibles et épisodiques), ainsi que les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis sont sous-représentés dans les fonctions de haute direction et d'influence économique.

« En se dotant d'une main-d'œuvre diversifiée et représentative de la population, les entreprises se donnent les moyens de réaliser leur plein potentiel, ce qui est un atout pour l'économie nationale. Notre gouvernement a pris plusieurs mesures importantes en ce sens, notamment en lançant le Défi 50-30; en établissant la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat; en adoptant une charte sur l'équité, la diversité et l'inclusion au sein des établissements postsecondaires; et en mettant sur pied le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le premier en son genre au Canada.

« J'entends conjuguer mes efforts à ceux d'entreprises, de leaders d'opinion, d'organismes axés sur la diversité et de gouvernements dans l'ensemble du pays pour réaliser des avancées à ce chapitre. »

Diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction des sociétés ayant fait appel au public de régime fédéral

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Renseignements : John Power, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]

