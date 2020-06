OTTAWA, ON, le 12 juin 2020 /CNW/ - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, a fait la déclaration suivante au sujet du renouvellement aujourd'hui, par le gouvernement fédéral, du mandat de Jeanhy Shim à titre de membre du conseil d'administration de Waterfront Toronto pour une période de trois ans:

« J'ai le plaisir d'annoncer le renouvellement du mandat de Jeanhy Shim au conseil d'administration de Waterfront Toronto. Au cours des trois dernières années, elle a apporté au conseil des connaissances et une expérience précieuses, et le renouvellement de son mandat assurera la continuité alors que Waterfront Toronto entame la prochaine phase de revitalisation du secteur riverain.

Pionnière de l'industrie immobilière au Canada, Mme Shim offre depuis 28 ans des conseils stratégiques sur le marché immobilier dans le cadre de centaines de projets résidentiels et à usages mixtes à Toronto, dans la région du Grand Toronto et dans d'autres régions de l'Ontario, du Canada et des États-Unis.

En tant que représentante fédérale au conseil, Mme Shim a accompli jusqu'à maintenant un travail qui a eu un grand impact sur l'Initiative de revitalisation du secteur riverain. Je suis convaincue qu'elle continuera à bien servir l'organisation qui transforme le secteur riverain de Toronto en espaces publics durables, accessibles et dynamiques. »

Waterfront Toronto est une société à but non lucratif dont le mandat de 25 ans consiste à transformer 800 hectares de terrains contaminés dans le secteur riverain de Toronto en communautés à usage mixte magnifiques, accessibles et durables et en espaces publics dynamiques. Les trois ordres de gouvernement sont représentés au sein de son conseil d'administration, et la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités est chargée de nommer les membres fédéraux.

