MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Après plus d'une douzaine d'années comme préfet du Dicastère pour les évêques, dont trois au-delà de la limite d'âge normalement prévue pour exercer cette fonction, il est temps pour moi de relever de nouveaux défis, toujours au service de l'Église et auprès du Saint-Siège, et ce, à compter du 12 avril prochain lorsque je quitterai mes fonctions.

J'entends désormais me consacrer à un projet qui me tient particulièrement à cœur, soit d'assurer le suivi et l'implantation des travaux menés l'année dernière à Rome dans le cadre du symposium international portant sur le sacerdoce. Ces nouvelles fonctions m'amèneront à la rencontre de ceux faisant de notre Église une force vive, partout dans le monde.

Je tiens à remercier le pape François de me permettre de continuer à servir ainsi l'Église et le Saint-Siège et pour avoir accepté ma démission à titre de préfet du Dicastère pour les évêques. Je suis ravi que le Dicastère soit confié à l'évêque Robert Francis Prevost et lui souhaite que l'exercice de ces fonctions soit pour lui source d'accomplissement comme elles l'ont été pour moi.

Cardinal Marc Ouellet

