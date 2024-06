OTTAWA, ON, le 11 juin 2024 /CNW/ - Le flétan de l'Atlantique évolue dans les eaux de l'est de Terre-Neuve au nord-est des États-Unis. La majeure partie du stock se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, et un certain pourcentage se trouve également dans la zone maritime française au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. En 2022, les débarquements canadiens de flétan de l'Atlantique étaient évalués à environ 70 millions de dollars.

Depuis 2016, le Canada travaille avec la France pour conclure une entente sur le partage des quotas de flétan de l'Atlantique, avec des représentants de Pêches et Océans Canada (MPO) qui dirigent les négociations du côté canadien. Tout au long de ce processus, le MPO s'est toujours assuré de défendre les intérêts des pêcheurs canadiens tout en priorisant la viabilité à long terme du stock de flétan de l'Atlantique et à l'équité entre les deux pays.

Dans le cadre de ces négociations, le 4 juin dernier, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a rencontré son homologue français, M. Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer. Au cours de cette rencontre, la ministre Lebouthillier a souligné que bien que le Canada comprenait l'intérêt de la France pour le développement économique de l'archipel, toute augmentation du total autorisé des captures (TAC) de flétan de l'Atlantique de la France doit d'abord et avant tout s'appuyer sur des données scientifiques probantes afin d'assurer la durabilité à long terme du stock. Elle a également souligné l'engagement du Canada à l'égard de la science et de la gestion de la pêche au fil des décennies, qui ont finalement contribué à reconstituer le stock, et à le maintenir dans son état actuel. La ministre a finalement souligné qu'il était dans l'intérêt des deux pays d'assurer cette durabilité.

Le 6 juin dernier, le premier ministre Justin Trudeau a rencontré le premier ministre de la France, Gabriel Attal, en marge des cérémonies soulignant le 80e anniversaire du Jour J et de la bataille de Normandie en France. Les premiers ministres ont également souligné leur engagement à collaborer dans le secteur des pêches et à résoudre le différend concernant le flétan de l'Atlantique.

Hier, les négociateurs canadiens et français se sont rencontrés à nouveau, sans toutefois parvenir à conclure de façon fructueuse ces négociations. Le Canada invite la France à revenir à la table pour une négociation soutenue au cours des prochains jours, et demeure déterminé à conclure une entente assurant un juste équilibre entre la préservation de la ressource et le développement de nos économies côtières respectives.

