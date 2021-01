Déclaration : Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec et le Service des poursuites pénales du Nouveau-Brunswick mènent une enquête juste et opportune

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2021 /CNW/ - Voici une déclaration de Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, au sujet de l'enquête récemment terminée sur le décès de Rodney Levi en juin 2020.

« Nous tenons à remercier le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec et le Service des poursuites pénales du Nouveau-Brunswick d'avoir mené une enquête juste et opportune sur le décès tragique de Rodney Levi à Sunny Corner, au Nouveau-Brunswick, en juin 2020.

Comme la poursuite l'a déclaré, il est clair que les membres sur les lieux se protégeaient et protégeaient d'autres membres de la collectivité présents, après avoir tenté à maintes reprises et sans succès de convaincre et de désarmer pacifiquement M. Levi.

Trop souvent, nos membres et toutes les familles en cause doivent attendre beaucoup trop longtemps une décision sur ces événements tragiques et bouleversants. Nous félicitons les personnes impliquées de leur attention et de leur rapidité. »

À propos de la Fédération de la police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée à l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de première ligne de la GRC en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en négociant sa première convention collective pour les agents de la GRC ainsi qu'à accroître les ressources, à améliorer le matériel et la formation et à obtenir un financement additionnel pour nos membres qui ont été victimes d'un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

Pour en savoir davantage, consultez le : https://npf-fpn.com/fr/

Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram

SOURCE Fédération de la police nationale

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Fabrice de Dongo, Gestionnaire, Relations avec les médias, [email protected], (647) 274-7118

Liens connexes

npf-fpn.com