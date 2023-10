OTTAWA, ON, le 16 oct. 2023 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a fait la déclaration suivante aujourd'hui à l'occasion de la Semaine de la PME :

« C'est aujourd'hui le début de la Semaine de la PME au Canada. Les petites entreprises canadiennes ne constituent pas qu'une "petite" part de notre économie. Au contraire, elles représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada et sont les piliers de nos communautés.

« Cette année, la vie reprend peu à peu son cours normal après la pandémie, mais nous reconnaissons que les difficultés des dernières années continuent de se faire ressentir. Nous savons que les petites entreprises, surtout celles des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, demeurent à la recherche d'aide. Nous sommes à l'écoute et prêts à agir.

« À titre d'exemple récent, notre gouvernement offre aux petites entreprises plus de souplesse en ce qui concerne le remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Ce programme a aidé bien des entreprises à garder leurs portes ouvertes et à maintenir en poste leurs employés pendant la pandémie de COVID-19. Les entreprises qui ont des prêts au titre du CUEC ont maintenant jusqu'au 18 janvier 2024 pour profiter d'une radiation partielle de leur prêt pouvant atteindre 20 000 $. Elles n'auront donc pas à passer leur temps des Fêtes à la banque. Les entreprises qui ont besoin de plus de temps, mais qui souhaitent tout de même profiter d'une radiation partielle, ont jusqu'au 28 mars 2024 pour refinancer leurs prêts. Nous avons également reporté d'une année supplémentaire la date limite de remboursement des prêts à terme, soit jusqu'au 31 décembre 2026, ce qui donne aux entreprises encore plus de souplesse.

« Cette option s'ajoute aux mesures que nous avons prises pour atténuer la pression financière qui rend difficile l'exploitation d'une entreprise. Nous avons notamment diminué le taux d'imposition des petites entreprises, réduit les frais de transaction liés aux cartes de crédit et conclu des ententes avec l'ensemble des provinces et des territoires pour qu'ils offrent des services de garde d'enfants à 10 $ par jour.

« L'établissement d'une économie forte dont toute la population pourra tirer profit est au cœur des mesures de soutien offertes aux petites entreprises. Par conséquent, nous avons mis en place des programmes sans pareil comme la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, dotée d'une enveloppe de près de 7 milliards de dollars, et j'ai annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de près de 3 millions de dollars pour aider les entrepreneures à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour lancer et faire croître leur entreprise. Ces mesures s'ajoutent à d'autres programmes comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, Futurpreneur Canada et le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, qui contribuent à éliminer les obstacles systémiques auxquels les entrepreneurs issus de groupes sous-représentés se heurtent au moment d'accéder aux ressources dont ils ont besoin.

« La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'annoncer un investissement pouvant atteindre 25 millions de dollars dans cinq gestionnaires de fonds de capital de risque au titre du volet de la croissance inclusive de l'Initiative de catalyse du capital de risque renouvelée. Ainsi, une diversité de propriétaires d'entreprises d'un océan à l'autre auront un meilleur accès au capital pour transformer leurs idées novatrices d'entreprise en réalité et créer des emplois.

« De façon plus globale, le Programme canadien d'adoption du numérique, doté d'une enveloppe de 4 milliards de dollars et lancé en mars 2022, a déjà permis à des milliers d'entreprises d'accroître leurs activités de commerce électronique, lesquelles sont devenues particulièrement importantes pendant la pandémie de COVID-19. Enfin, le Programme de financement des petites entreprises du Canada, une mesure de soutien de longue date destinée aux petites entreprises, offre maintenant de nouvelles options de prêt et de financement qui sont plus souples en plus d'alléger le fardeau administratif.

« Je profite de l'occasion pour féliciter et remercier tous les propriétaires canadiens de petite entreprise. Vous avez fait preuve d'une incroyable résilience devant les immenses défis des dernières années. Nous allons continuer de vous appuyer alors que vous vous adaptez pour les surmonter et prospérer.

« J'invite la population canadienne à se joindre à moi pour soutenir, de quelque façon que ce soit, nos entreprises locales à l'occasion de la Semaine de la PME et tout au long de l'année. Ensemble, bâtissons une économie dynamique et résiliente, au profit de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. »

