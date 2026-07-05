Déclaration - La ministre Olszewski approuve une aide d'urgence pour appuyer le rétablissement à la suite des importantes inondations qui ont frappé la province du Manitoba

OTTAWA, ON, le 5 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a fait la déclaration suivante :



« Après des jours de pluies abondantes et répétées, les collectivités de la région de Parkland au Manitoba font face à d'importantes inondations et perturbations.

Les conditions sur le terrain continuent de changer, certaines collectivités se concentrant toujours sur l'intervention immédiate, tandis que d'autres commencent le difficile travail de nettoyage et de rétablissement.

Mes pensées accompagnent toutes les personnes touchées, en particulier les familles forcées de quitter leur foyer, ainsi que les premiers intervenants, le personnel d'urgence, les représentants locaux et les dirigeants communautaires qui travaillent à assurer la sécurité des gens.

Vendredi dernier, j'ai approuvé la demande d'aide fédérale présentée par le gouvernement du Manitoba pour appuyer l'intervention et le rétablissement à la suite des inondations. Cela fait suite à des discussions continues avec le premier ministre Kinew, mon homologue, la ministre Naylor, et les fonctionnaires fédéraux et provinciaux afin de déterminer quelles ressources répondraient le mieux aux besoins sur le terrain.

À court terme, le soutien fédéral comprendra :

déployer une petite équipe de membres des Forces armées canadiennes (FAC) chargée d'apporter un soutien en matière de planification, d'évaluation et de coordination dans le cadre de l'intervention en cours liée aux inondations, ainsi qu'un soutien logistique et de transport à titre provisoire, si des missions sont identifiées et que seules les FAC sont en mesure de les assumer;

mobiliser Team Rubicon Canada, une organisation d'intervention en cas de catastrophe dirigée par d'anciens combattants, pour aider à intervenir en cas d'inondation et au rétablissement rapide. Team Rubicon apportera son aide dans le cadre du Programme de main-d'œuvre humanitaire (MOH) de Sécurité publique Canada;

maintenir le soutien apporté par les partenaires du Programme de main-d'œuvre humanitaire (MOH), financé par le gouvernement fédéral, notamment la Croix-Rouge canadienne, qui apportent déjà leur aide aux communautés touchées dans le cadre des interventions d'urgence. La mobilisation des partenaires du programme MOH se poursuivra afin de soutenir les travaux de rétablissement;

aider les responsables provinciaux du Centre de coordination des urgences du Manitoba (CCMU) à assurer la coordination, ainsi qu'à trouver et à se procurer de l'équipement comme des pompes et des trousses de récupération pour aider à accélérer le rétablissement.

À mesure que les collectivités amorceront leur rétablissement, le gouvernement fédéral appuiera également le gouvernement du Manitoba dans le cadre des Accords d'aide financière en cas de catastrophe, qui offre un financement à frais partagés pour les dépenses provinciales admissibles d'intervention et de rétablissement à la suite de catastrophes naturelles majeures comme l'inondation survenue au Manitoba.

J'encourage tout le monde dans les zones touchées à continuer de suivre les conseils des responsables locaux de la gestion des urgences et à rester en sécurité.

Le gouvernement fédéral continuera de travailler avec la province du Manitoba, les dirigeants locaux et les partenaires autochtones pour veiller à ce que les Manitobains aient le soutien dont ils ont besoin maintenant, et au cours des semaines et des mois à venir alors que le rétablissement se poursuit.

Le gouvernement du Canada est solidaire du Manitoba en cette période difficile. »

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Mathis Denis, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]