OTTAWA, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - M. Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, a fait la déclaration suivante au sujet du budget du Nouveau-Brunswick de 2021-2022 :



« Hier, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, M. Ernie Steeves, a déposé le budget du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour 2021-2022, qui met principalement l'accent sur la reprise économique de la province et les enjeux des soins de santé liés à la pandémie mondiale actuelle.

Les membres de la GRC font déjà plus avec moins de ressources, et la pandémie de COVID-19 s'est traduite par des pressions et des attentes supplémentaires pour ce qui d'assurer leur propre sécurité et la sécurité du public.

C'est pourquoi, plus tôt cette année, dans notre présentation prébudgétaire de 2021-2022 au gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous avons demandé du financement pour nous assurer que nos membres peuvent effectuer leur travail correctement, ainsi que des investissements accrus dans les équipes policières et d'intervention en cas de crise en santé mentale.

Nous nous réjouissons de l'annonce d'aujourd'hui visant la mise sur pied d'une unité de réduction de la criminalité au sein de la GRC, financée à hauteur de 2,3 millions de dollars, dans le but de réduire l'approvisionnement en drogues illicites dans la province. Puis, un investissement de 2 millions de dollars supplémentaires pour créer un programme de collectivités plus sûres qui serait conçu pour compléter les efforts de l'unité de réduction de la criminalité de la GRC est aussi bien apprécié.

Pour ce qui est des mesures de soutien en santé mentale, que nous continuons de réclamer publiquement, nous nous réjouissons de l'investissement de près de 7 millions de dollars annoncé aujourd'hui pour lutter contre les problèmes en matière de santé mentale qui touchent beaucoup de Néo-Brunswickois et de Canadiens. Depuis trop longtemps, nos membres sont appelés à combler les lacunes qui découlent du manque de financement accordé aux services sociaux et de santé mentale. L'augmentation du soutien en santé mentale et en services sociaux aide à atténuer les pressions sur les Canadiens vulnérables et, par extension, sur la police. »

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée à l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en négociant sa première convention collective pour les agents de la GRC ainsi qu'à accroître les ressources, à améliorer le matériel et la formation et à obtenir des mesures de soutien additionnelles pour nos membres, qui composent avec un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

