OTTAWA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Voici une déclaration de Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale (FPN), en réaction à l'octroi de la libération conditionnelle à Justin Bourque, un homme condamné pour le meurtre de policiers, 50 ans plus tôt que prévu :

« En janvier, la FPN s'est prononcée contre une demande d'admissibilité à la libération conditionnelle présentée par Justin Bourque, qui a tué trois membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et a tenté d'en tuer deux autres à Moncton en 2014. Elle a notamment invoqué la gravité de l'offense subie par les membres tout en soulignant l'appui général du public en faveur d'une application plus rigoureuse et plus uniforme des lignes directrices sur la libération conditionnelle, la libération d'office et l'admissibilité à la mise en liberté sous caution.

Aujourd'hui, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a approuvé cette demande, ce qui rend M. Bourque admissible à la libération conditionnelle après 25 ans, au lieu des 75 ans prévus dans la peine initiale de 2015.

La FPN respecte l'autorité de la Cour suprême du Canada, même si nous sommes en désaccord avec cette décision particulière concernant les besoins plus larges en matière de sécurité publique.

En plus de demander à tous les ordres de gouvernement d'investir dans les services de police et de s'attaquer aux causes profondes de la criminalité, nous croyons que le gouvernement fédéral devrait envisager de revoir et de moderniser les lignes directrices sur la détermination de la peine afin de tenir compte des besoins modernes en matière de sécurité publique. D'ailleurs, des sondages menés en 2022 montrent que la majorité de Canadiens appuieraient également une telle initiative. »

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) représente environ 20 000 membres de la GRC en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus grand organisme de relations de travail dans la police au Canada et du deuxième en importance en Amérique du Nord. Nous nous concentrons sur l'amélioration de la sécurité publique au Canada pour nos membres et tous les Canadiens en préconisant l'investissement dans les services de police et d'autres soutiens et services connexes. Cela comprend la demande de ressources, d'équipement et de financement nécessaires pour une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

