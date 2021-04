MONTRÉAL, le 9 avril 2021 /CNW/ - Sheila et moi tenons à offrir nos plus sincères condoléances à Sa Majesté la Reine et à sa famille suite au décès de son cher époux, le duc d'Edinburgh.

Au cours de ses nombreuses années de service, il a inspiré un grand nombre de jeunes à s'épanouir et à atteindre leur plein potentiel. Le Canada admirait le Prince Philip. Les membres des Forces armées canadiennes ont suivi son exemple avec admiration et respect, et son appui à de nombreux organismes de bienfaisance partout au pays a changé des milliers de vies pour le mieux.

Lors de la visite royale pour marquer le centenaire de l'entrée de la Saskatchewan et de l'Alberta dans la Confédération, j'ai beaucoup apprécié son esprit, sa franchise et les souvenirs que nous avons partagés de mon père, ma mère et de ma sœur.

Alors que nous célébrons sa vie remarquable, les Canadiens lui rendent hommage pour son leadership, son engagement envers le Canada et son dévouement envers la Reine.

Le très honorable Paul Martin

SOURCE Paul Martin

Renseignements: Lucie Santoro, [email protected], cell 514-758-9978