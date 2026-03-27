Déclaration du RPMSQ

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec (RPMSQ) prend acte de la décision de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) de se retirer des négociations avec le gouvernement du Québec, à la suite de l'adoption d'un amendement visant à plafonner les honoraires des pharmaciens dans le cadre de l'étude du projet de loi 15.

Une préoccupation partagée pour les patients

Le RPMSQ partage les inquiétudes quant aux conséquences d'une décision prise sans dialogue constructif préalable avec l'ensemble des acteurs du milieu pharmaceutique. Toute mesure qui fragilise la stabilité du réseau des pharmacies risque ultimement de compromettre l'accès aux soins pour les patients québécois, en particulier ceux qui dépendent de médicaments de spécialité pour le traitement de maladies graves et complexes.

Un appel à la rigueur et à la transparence

Le RPMSQ tient toutefois à rétablir certains faits importants dans l'intérêt du débat public :

L'AQPP est la seule entité habilitée à négocier les honoraires de l'ensemble des pharmaciens au Québec. La législation et l'Entente de collaboration avec les tiers payants en vigueur confèrent à l'AQPP le rôle de représentante exclusive des pharmaciens. Tous sont ainsi soumis aux mêmes règles négociées par l'AQPP.

La législation et l'Entente de collaboration avec les tiers payants en vigueur confèrent à l'AQPP le rôle de représentante exclusive des pharmaciens. Tous sont ainsi soumis aux mêmes règles négociées par l'AQPP. La situation actuelle n'est pas survenue du jour au lendemain. Des engagements avaient été pris, notamment quant à la mise en place d'un groupe de travail sur les honoraires liés aux médicaments de spécialité. Force est de constater que ces engagements n'ont pas été honorés.

Des engagements avaient été pris, notamment quant à la mise en place d'un groupe de travail sur les honoraires liés aux médicaments de spécialité. Force est de constater que ces engagements n'ont pas été honorés. Les médicaments de spécialité ne sont pas l'apanage de quelques pharmacies. Plus de 60 % de ces médicaments sont dispensés par des pharmacies de quartier partout au Québec. Il serait donc réducteur -- et inexact -- de présenter cet enjeu comme étant limité à un petit nombre de joueurs.

Le dialogue plutôt que la confrontation

Le RPMSQ déplore que, malgré ses demandes répétées, il n'ait jamais été possible d'établir un dialogue avec l'AQPP sur ces enjeux. Depuis sa création, le Regroupement appelle à une concertation ouverte et constructive entre toutes les parties prenantes -- pharmaciens, assureurs, gouvernement et représentants des patients -- afin de trouver des solutions durables et équilibrées.

La gravité de la situation commande aujourd'hui que toutes les voix soient entendues. Les patients du Québec ont besoin d'un réseau pharmaceutique solide, uni et capable de parler d'une seule voix pour défendre leurs intérêts.

Ce sont les patients québécois qui, au bout du compte, subiront les conséquences d'un manque de collaboration entre les acteurs du réseau. Il est encore temps de choisir le dialogue plutôt que l'impasse.

À propos du Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec

Le Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec (RPMSQ) représente des pharmacies dont la pratique est dédiée à la prise en charge de personnes à qui l'on a prescrit un médicament de spécialité pour traiter des maladies rares, complexes et parfois chroniques. Nos pharmacies offrent leur expertise-conseil et des services adaptés aux besoins reliés à la prise d'une thérapie médicamenteuse complexe dans le but d'optimiser le traitement tout en simplifiant le parcours de soins des patients, et ce, sans frais additionnels aux honoraires de pharmacie habituels. Un des principes fondamentaux du RPMSQ est le respect du choix libre et éclairé de son pharmacien ou pharmacienne, et tous nos membres prennent l'engagement de travailler en ce sens.

Pour en apprendre davantage sur le RPMSQ, la pratique dédiée de nos membres, ou notre Code de conduite, visitez :www.rpmsq.ca.

SOURCE Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec (RPMSQ)

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