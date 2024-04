Déclaration du président de l'EPPSQ concernant la décision de l'AMP d'inscrire six entreprises de services de main-d'œuvre indépendantes en santé au RENA

MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Patrice Lapointe, président de l'EPPSQ a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Les membres de l'EPPSQ offrent des services essentiels aux patients et aux patientes sur tout le territoire québécois.

« Avec cette responsabilité importante, il est attendu des membres de l'association qu'ils respectent les standards de qualité et d'éthique les plus stricts. Dès juin 2023, nous avons observé des irrégularités suffisamment graves pour dénoncer le comportement de deux entreprises mentionnées à la récente décision de l'AMP et entamer des démarches pour exclure ces deux membres de notre association.

« Nous saluons aujourd'hui la décision de l'AMP qui inscrit six entreprises de services de main-d'œuvre indépendante en santé au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.

« Afin de demeurer un partenaire de confiance du réseau et de continuer d'offrir des services de qualité à toute la population québécoise, il est de la plus haute importance que les entreprises de placement comme les nôtres fassent preuve d'éthique et de professionnalisme en toute circonstance. »

