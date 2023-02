OTTAWA, ON, le 26 févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Gordon Pinsent :

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris hier le décès de Gordon Pinsent, véritable célébrité canadienne et l'un des acteurs les plus prolifiques et les mieux aimés de notre pays.

« Né à Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, M. Pinsent a eu une carrière bien remplie qui s'est étalée sur plus de six décennies et qui l'a amené à œuvrer comme acteur, scénariste, réalisateur et chanteur. On se souviendra de lui pour ses nombreux rôles dans des émissions et des films canadiens, notamment Loin d'elle (Away From Her), The Rowdyman, The Forest Rangers, The Red Green Show, Un tandem de choc (Due South), La grande séduction à l'anglaise (The Grand Seduction), Street Legal, Republic of Doyle et Babar (dont il faisait la voix).

« Il a remporté tous les prestigieux prix d'interprétation du pays, dont deux ACTRA, trois Génie, cinq Gemini et un Dora Mavor Moore. Au cours de sa carrière, M. Pinsent a été fait compagnon de l'Ordre du Canada et membre de la Société royale du Canada. Il a également reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, ainsi que le Prix Earle Grey pour l'ensemble de son œuvre à la télévision. Il a en outre été honoré en 2007 d'une étoile sur l'Allée des célébrités canadiennes.

« M. Pinsent aimait profondément sa province et son pays. Il a diverti des millions de personnes partout dans le monde et nous a encouragés à dire "oui" à nos passions et à la réalisation de nos rêves. Au nom de tous les Canadiens, je présente mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses nombreux fans. »

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

