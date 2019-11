Déclaration du premier ministre concernant l'accident fatal d'hélicoptères français au Mali

OTTAWA, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'accident fatal d'hélicoptères français au Mali :

« J'ai été profondément attristé d'apprendre que 13 courageux militaires français ont péri dans une terrible collision entre deux hélicoptères au Mali.

« Le Canada est de tout cœur avec le peuple français, qui pleure la perte de ces soldats. Tout comme les militaires canadiens qui ont été déployés au Mali, ils ont servi leur pays avec courage, dans l'espoir de créer un monde plus sûr et plus pacifique.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances aux proches des personnes disparues dans cet écrasement tragique. Nos pensées les accompagnent pendant cette épreuve. »

