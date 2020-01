Déclaration du premier ministre au sujet du troisième anniversaire de la fusillade mortelle survenue au Centre culturel islamique de Québec

OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du troisième anniversaire de la fusillade mortelle survenue au Centre culturel islamique de Québec :

« Il y a trois ans ce soir, six personnes ont été tuées et dix-neuf autres ont été grièvement blessées dans un attentat terroriste survenu au Centre culturel islamique de Québec, à Ste-Foy.

« Aujourd'hui, nous pleurons la perte des victimes tombées sous les balles de l'ignorance, l'islamophobie et du racisme. Nous partageons la douleur des enfants, des conjointes, des amis et des voisins des victimes, privés de leurs proches bien trop tôt. Nos pensées accompagnent également les personnes blessées, dont la vie a été bouleversée par cette attaque brutale et inhumaine.

« En ce sombre anniversaire, nous nous souvenons aussi des héros et des premiers intervenants extraordinaires qui ont sauvé des vies ce soir-là. Leur courage a inspiré les Canadiens partout au pays qui, forts de leurs différences, se sont ralliés aux côtés des communautés musulmanes à travers le Canada.

« Le gouvernement du Canada s'inspire de cette solidarité dans sa lutte contre la haine, l'intolérance et la peur. Que ce soit en contrant le contenu en ligne à caractère terroriste et lié à l'extrémisme violent ou en prenant des mesures pour renforcer le contrôle des armes à feu, nous nous efforçons de bâtir un pays où chacun est en sécurité - peu importe sa religion, ses convictions, ou son origine.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à prendre un moment aujourd'hui pour se souvenir des victimes. Ensemble, ne les oublions jamais et honorons leur mémoire en luttant contre l'islamophobie et toute autre forme de haine et de discrimination. »

