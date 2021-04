« Ce périple religieux d'un mois est une période de contemplation spirituelle et une occasion de témoigner de la gratitude pour tous les nombreux bienfaits dont nous jouissons, que ce soit par le jeûne, la prière ou les dons de charité.

« Pendant un mois, même s'ils jeuneront du matin au soir, de nombreux Canadiens musulmans resteront aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19. En cette période exceptionnelle, j'invite tous les Canadiens à prendre conscience des nombreuses contributions que les communautés musulmanes ont apportées à notre pays depuis le début de la pandémie, comme elles le font depuis des générations.

« Comme il faut continuer de suivre les consignes des autorités de santé publique pour se protéger et protéger nos communautés, les Canadiens musulmans se tourneront vers des moyens virtuels pour se réunir et partager l'iftar avec leur famille et leurs amis. Ils seront également nombreux à profiter de l'occasion pour réfléchir aux valeurs de gratitude, de compassion et de générosité qui sont au cœur de l'islam. Ces valeurs, que bien des Canadiens de tous horizons partagent, sont essentielles pour bâtir un pays plus sûr, plus sain et plus fort pour tous.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons paix et bonheur à tous ceux qui célèbrent le Ramadan.

« Ramadan Mubarak. »

