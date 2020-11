Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat

OTTAWA, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui a lieu du 16 au 22 novembre 2020 :

« Les entrepreneurs font avancer le Canada. Ils transforment des idées en réalité, créent des millions d'emplois bien rémunérés, bâtissent des communautés fortes partout au pays et génèrent une croissance économique qui profite à nous tous.

« Aujourd'hui, nous marquons le début de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. C'est l'occasion de célébrer les entrepreneurs et de les remercier pour leurs contributions importantes à la prospérité de notre pays. Cette semaine est aussi une occasion pour les aspirants entrepreneurs d'explorer leur potentiel et de se connecter aux ressources et aux outils dont ils ont besoin pour transformer leur vision et leurs idées en entreprises prospères.

« La pandémie mondiale de COVID-19 a grandement déstabilisé les entreprises au Canada et partout dans le monde. Depuis que nous avons commencé à rester à la maison et à maintenir nos distances afin de nous protéger et de protéger les autres, de nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes, tandis que d'autres ont dû trouver de nouvelles façons de vendre leurs produits.

« Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes et décisives pour aider les entreprises et les entrepreneurs canadiens confrontés à des difficultés financières à s'adapter et à se positionner en vue de la relance. Nous avons lancé et proposé un élargissement du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes afin d'offrir un soutien supplémentaire sous forme de prêts aux entreprises canadiennes pendant cette période difficile. Nous avons également accordé aux entreprises la possibilité de différer le paiement de tout impôt sur le revenu dû avant octobre 2020. De plus, dans le cadre du Plan canadien de mobilisation du secteur industriel, des milliers d'entreprises et d'entrepreneurs de partout au pays ont répondu à l'appel et réorganisé leurs chaînes d'approvisionnement afin de fabriquer des produits pouvant contribuer à la lutte contre la COVID-19. Lorsque le Canada a eu besoin de désinfectants pour les mains, le Fluid Energy Group a transformé sa chaîne de production pour aider à remédier à la situation. En effet, il a rééquipé son usine de production des produits chimiques dans le but de produire plus de 100 000 litres de désinfectant par jour. Et lorsque les travailleurs de la santé et les chercheurs ont eu besoin de plus d'équipement de protection, l'entreprise de technologie pédagogique InkSmith a rééquipé son usine et créé une nouvelle entreprise, The Canadian Shield, afin de commencer à produire des écrans faciaux indispensables pour assurer la sécurité de nos travailleurs de première ligne.

« Pour aider les femmes entrepreneures à traverser cette crise, nous avons versé 15 millions de dollars en financement supplémentaire dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Nous avons aussi annoncé un financement de plus de 300 millions de dollars pour aider des entreprises appartenant à des Autochtones à traverser ces temps difficiles. De plus, nous avons annoncé, en partenariat avec les institutions financières canadiennes, le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires au Canada. Ce programme a pour objectif d'aider les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs des communautés noires à travers le pays à se remettre de la crise et à faire croître leurs entreprises.

« Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les entrepreneurs et les entreprises pour qu'ils puissent se remettre des impacts économiques de la COVID-19. Voilà pourquoi nous avons proposé de prolonger la Subvention salariale d'urgence du Canada jusqu'en juin 2021 afin de garantir que les entreprises, les organismes de bienfaisance et les organisations sans but lucratif aient le soutien dont ils ont besoin pour maintenir leurs employés en poste et réembaucher des travailleurs. Nous avons également annoncé la mise en place de la nouvelle Subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Celle-ci va aider à couvrir jusqu'à 90 % du loyer et des intérêts hypothécaires d'une entreprise qui est considérablement touchée par une ordonnance de santé publique obligatoire. Compte tenu des défis que présente la COVID-19 dans le domaine du commerce international, nous avons aussi annoncé de nouvelles mesures visant à aider les entreprises canadiennes à croître sur les marchés mondiaux.

« Tout au long de l'année, les entrepreneurs canadiens se sont montrés résilients et déterminés face aux défis. Nous allons continuer de les soutenir, eux et leurs entreprises, pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà. Parce que nous savons que leur réussite est celle du Canada et que nous ne pourrons rebâtir en mieux que si nous nous soutenons les uns les autres.

« Au nom du gouvernement du Canada, je demande à tous les Canadiens de se joindre à moi pour célébrer et remercier les entrepreneurs qui créent des emplois, font croître les communautés et aident notre pays à demeurer l'un des plus prospères au monde. Continuons à acheter local, à commander des repas pour emporter et à faire tout ce que nous pouvons pour soutenir les entreprises canadiennes et leurs propriétaires afin qu'ils puissent prospérer et croître même pendant ces temps difficiles. »

