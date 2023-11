OTTAWA, ON, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'habitation :

« Un logement est un lieu de refuge et de sécurité. Il nous relie à la communauté et nous donne la stabilité nécessaire pour grandir. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale de l'habitation, nous renouvelons notre engagement à assurer l'accès de tous les Canadiens à un logement sûr, abordable et de qualité, où ils pourront élever leur famille, bâtir leur avenir et réaliser leur plein potentiel.

« À l'heure actuelle, dans les communautés de tout le pays, il est trop difficile de construire les logements dont nous avons besoin, en particulier des logements abordables. C'est pourquoi nous prenons des mesures importantes pour construire plus de logements, plus rapidement, pour les personnes qui en ont besoin.

« Par l'intermédiaire de notre historique Stratégie nationale sur le logement, nous avons déjà soutenu la construction et la réparation de près de 400 000 logements d'un bout à l'autre du Canada. Dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, nous travaillons avec les municipalités pour éliminer les formalités administratives, accroître l'offre de logements et aider les Canadiens - y compris de jeunes familles, des personnes âgées et des nouveaux arrivants - à trouver un chez-soi adéquat, à un prix abordable. Nous allons notamment construire plus de logements pour les étudiants, plus de logements à proximité des transports en commun et plus de logements locatifs. Nous prévoyons ainsi débloquer la construction de plus de 100 000 nouveaux logements dans des villes d'un bout à l'autre du pays.

« De plus, nous remettons l'accession à la propriété à la portée de tous et apportons un soutien aux locataires. Plus tôt cette année, nous avons lancé le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, qui aide déjà plus de 250 000 Canadiens à épargner pour l'achat de leur première maison. Pour aider à construire les logements locatifs dont nous avons tant besoin, nous avons présenté un projet de loi visant à supprimer la taxe sur les produits et services applicable aux nouvelles constructions locatives, et avons relevé le plafond annuel des Obligations hypothécaires du Canada afin d'aider à construire jusqu'à 30 000 appartements locatifs supplémentaires par an à l'échelle du pays. S'appuyant sur ces mesures, l'Énoncé économique de l'automne de 2023, qui a été déposé hier, présente d'autres mesures pour construire plus de logements, plus rapidement, et pour protéger les locataires, les acheteurs et les propriétaires.

« Nous continuons d'éliminer les obstacles au logement pour les groupes vulnérables. À ce jour, près d'un tiers de l'ensemble des fonds alloués dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement ont permis de répondre aux besoins de femmes et d'enfants. Afin d'améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des logements pour les peuples autochtones dans tout le pays, nous avons engagé 4,3 milliards de dollars pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique, en collaboration avec les organisations de logement autochtones et les titulaires de droits autochtones. Nous continuons également à mettre en œuvre les 4 milliards de dollars directement destinés à soutenir le logement des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris dans les communautés autonomes et les communautés régies par un traité moderne. Jusqu'à présent, ces investissements ont permis de soutenir des centaines de projets dans les communautés autochtones, y compris des projets d'amélioration, de réparation et de construction de logements.

« Nous sommes également résolus à combattre l'itinérance à travers le pays. Par le biais de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, nous finançons des programmes communautaires dans les milieux urbains, autochtones, territoriaux, ruraux et éloignés dans tout le Canada pour fournir des services de logement qui viennent en aide aux personnes les plus vulnérables. Nous fournissons également davantage d'aide fédérale au logement pour les demandeurs d'asile par le biais du Programme d'aide au logement provisoire. Dans le cadre de ce programme, nous collaborons avec les municipalités pour veiller à ce que les demandeurs d'asile et les réfugiés continuent de recevoir l'aide qu'ils méritent.

« La promesse du Canada est une promesse d'opportunités - la promesse selon laquelle chaque génération peut travailler fort et atteindre des sommets encore plus élevés que la précédente. L'une des façons dont nous contribuons à tenir cette promesse est d'accélérer la construction de logements abordables, de manière à ce que chaque Canadien ait un chez-soi. Mises ensemble, nos mesures contribuent à éliminer les obstacles, à réduire les coûts et à accélérer la construction de logements dans tout le pays. En cette #JournéeNationaleHabitation, nous reconnaissons les progrès réalisés jusqu'à présent et le travail qui reste à faire. Nous continuerons à travailler avec tous les ordres de gouvernement en vue de construire plus de logements abordables pour les Canadiens et de soutenir un Canada plus prospère, où chacun a une chance réelle et équitable de réussir. »

