Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens pour rendre hommage aux plus de six millions de Juifs qui ont été assassinés par les nazis et aux innombrables autres victimes qui ont perdu la vie à la suite des crimes odieux perpétrés par ce régime. La douleur ressentie et les pertes subies durant la Shoah ne seront jamais oubliées. Nous rendons également hommage aux survivants, dont les récits et les souvenirs brossent un tableau saisissant de la souffrance, du courage et de l'espoir face à des actes aussi méprisables.

« Les atrocités de l'Holocauste ont laissé une tache inimaginable sur notre histoire. Pourtant, l'antisémitisme, la discrimination, la xénophobie et la violence demeurent une réalité concrète pour les communautés juives, et ce, tant au pays qu'à travers le monde. C'est pourquoi le gouvernement du Canada ne fléchira pas dans son engagement à combattre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes. S'appuyant sur la définition de l'antisémitisme établie par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui a été adoptée dans le cadre de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme, le Canada dispose des outils et des ressources nécessaires pour lutter contre les attitudes antisémites et le déni de l'Holocauste. Dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté, nous continuerons également de lutter contre la désinformation et la haine en ligne, notamment en soutenant le groupe de travail interparlementaire sur la lutte contre l'antisémitisme en ligne et l'Initiative de citoyenneté numérique du gouvernement.

« Si nous voulons bâtir une société sans préjugés ni discrimination, nous devons déployer des efforts efficaces en matière d'éducation, de recherche et de commémoration. En novembre, j'ai nommé l'honorable Irwin Cotler au poste d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. À titre de dirigeant de la délégation canadienne auprès de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, M. Cotler collabore avec des partenaires nationaux et internationaux afin de préserver la mémoire de l'Holocauste pour les générations à venir et de renforcer les droits de la personne, tant au pays qu'à l'étranger.

« Pour bâtir un avenir plus inclusif, nous devons tirer des leçons du passé. En cette Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, j'encourage les Canadiens à se souvenir des victimes, des survivants et des héros qui ont été témoins de la Shoah. Ensemble, nous promettrons : "Plus jamais". »

