OTTAWA, ON, le 12 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la jeunesse, nous célébrons le rôle essentiel que jouent les jeunes pour faire de notre monde un endroit meilleur pour tous, ici au Canada et aux quatre coins du globe.

« Les jeunes sont des acteurs du changement qui contribuent à bâtir un avenir où l'air et l'eau sont propres, où le logement est abordable et où les possibilités économiques profitent à tous. C'est pourquoi l'une des priorités absolues du gouvernement du Canada est d'être à l'écoute des jeunes de tous les horizons et de partout au pays. Il y a un an, grâce à l'apport et aux contributions de près de 1 000 jeunes, nous avons publié le tout premier Rapport sur l'état de la jeunesse afin de mettre en lumière les possibilités offertes aux jeunes Canadiens et les défis auxquels ils sont confrontés, et ce, dans leurs propres mots. Depuis, nous avons obtenu des résultats concrets en réponse aux préoccupations que les jeunes nous ont exprimées haut et fort - nous rendons l'enseignement postsecondaire plus abordable, nous aidons les jeunes à trouver de bons emplois dans leur domaine et à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir et nous facilitons l'achat d'une première habitation. Nous savons que, lorsque nous investissons dans les jeunes, nous investissons dans l'avenir de notre pays.

« De plus, grâce à mon Conseil jeunesse, je suis à l'écoute des idées innovatrices des jeunes Canadiens. Plus tôt cette année, les membres de la cinquième cohorte du Conseil ont fourni des renseignements essentiels sur les questions qui importent le plus aux jeunes du Canada. Ils ont également exprimé leur avis sur les enjeux qui devraient être abordés dans le Budget 2022. Les contributions qu'ils apportent à des enjeux allant de la santé mentale des jeunes au logement abordable continuent d'aider le gouvernement à faire en sorte que ses programmes et services soient axés sur les gens qui en ont le plus besoin.

« Les jeunes sont les leaders d'aujourd'hui et de demain. Je sais que les jeunes soutiennent la force de notre pays ainsi que la diversité et l'inclusion - et le Canada s'en porte mieux. Ils comprennent également les problèmes auxquels le Canada est confronté et disposent des solutions innovatrices dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous célébrons le potentiel infini des jeunes et nous attendons avec impatience de voir ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]