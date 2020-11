OTTAWA, ON, le 14 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Diwali :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés hindoues, jaïnes et bouddhistes au Canada et à travers le monde pour célébrer Diwali, qu'on appelle également la fête des lumières.

« Normalement, à cette occasion, familles et amis se réuniraient pour prier, échanger des cadeaux, partager des repas et allumer des diyas. Cette année, au moment où nous continuons de lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19, la fête sera célébrée différemment. Par contre, le cœur du message est plus important que jamais : la lumière, le bien et le savoir triompheront toujours face aux ténèbres, au mal et à l'ignorance.

« Pour chacun de nous, Diwali est une occasion de souligner les contributions qu'apportent les Canadiens de confession hindoue, jaïne et bouddhiste pour rendre notre pays meilleur et plus résilient. Je profite aussi de ce moment pour remercier toutes les personnes qui travaillent en première ligne dans les soins de santé, nos services essentiels, et les organisations locales qui ont été là pour nous.

« Je vous encourage à continuer de suivre les directives de santé publique locales afin de protéger nos communautés. Ensemble, nous continuerons de bâtir un Canada plus juste, plus sécuritaire et plus inclusif pour tout le monde.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons un joyeux Diwali à tous ceux qui célèbrent cette fête. »

