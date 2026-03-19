Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, loisirs, plein air et saines habitudes de vie

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Une belle avancée qui favorisera la protection des concurrents professionnels de sports de combat.

« Je suis très fier d'annoncer que mon projet de loi n° 492 qui vise à mieux protéger les athlètes professionnels de sports de combat a été intégré au projet de loi n° 13, Loi visant à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la population et modifiant diverses dispositions.

Ces avancées permettront non seulement de renforcer la protection des athlètes, mais aussi de mettre fin à certaines pratiques douteuses et d'assurer un encadrement sécuritaire à la hauteur des valeurs du milieu des sports de combat au Québec.

Je tiens à remercier le ministre de la Sécurité publique pour son ouverture et sa collaboration, qui ont permis de faire progresser notre objectif commun : mieux protéger les athlètes de sports de combat et instaurer un environnement sain et sécuritaire pour tous ceux qui pratiquent leur discipline au Québec. »

- Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et député de Marquette

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]