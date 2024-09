Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

QUÉBEC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Cri d'alarme des médecins en cancérologie de Sherbrooke

« Le cri d'alarme des médecins en cancérologie du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) ne nous surprend guère. Avec le vieillissement de la population, une hausse de consultations en oncologie était prévisible. Fidèle à son habitude, la CAQ a manqué de vision et de planification.

En Estrie seulement, le nombre de patients en attente d'une consultation avec un médecin spécialiste a augmenté de presque 50% en 4 ans. Cette année, c'est plus de 55 000 personnes qui sont en attente dans la région, dont 62 % sont considérées comme étant hors délais. C'est très inquiétant.

Entre les demandes justifiées des médecins pour avoir davantage d'infirmières et l'incurie de la CAQ, ce sont les patients qui se retrouvent coincés. On leur offre deux options, soit on reporte leurs traitements de chimiothérapie, soit ils doivent se déplacer jusqu'en Montérégie pour être traités.

Depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, la livraison des services en santé n'a cessé de se dégrader. »

- André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et député de Pontiac

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

