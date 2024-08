Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

QUÉBEC, le 20 août 2024 /CNW/ - L'échec caquiste en immigration

« Nous assistons aujourd'hui à l'échec manifeste de la politique d'immigration du gouvernement de la CAQ, après six ans de gestion défaillante. Ce gouvernement a perdu le contrôle de l'immigration temporaire.

La ministre et son gouvernement ont choisi d'ignorer les propositions libérales, refusant ainsi d'intégrer la planification de l'immigration temporaire dans le plan pluriannuel, comme nous le réclamons depuis plus d'un an. Il est plus que temps de reprendre le contrôle de cette situation pour répondre efficacement aux besoins de notre économie et de nos régions.

Quant à l'intention du gouvernement Legault de réduire le nombre d'étudiants étrangers, il se doit de préserver la capacité du Québec d'attirer les talents dont nous avons besoin. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]