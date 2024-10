Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

QUÉBEC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Propos de François Legault sur les demandeurs d'asile

« Le premier ministre doit se ressaisir. Demander à Ottawa d'imposer à la moitié des demandeurs d'asile de quitter le Québec est une mesure déconnectée de nos valeurs.

Nous parlons ici de familles, de personnes vulnérables, qui méritent d'être traitées avec dignité, pas comme un simple fardeau à déplacer. François Legault propose des zones d'attente, une approche indigne du Québec.

Au lieu de diviser et de pointer du doigt, le gouvernement devrait s'asseoir avec Ottawa pour trouver des solutions humaines et durables. Nous l'avons déjà dit : le Québec a fait plus que sa part et doit être pleinement compensé.

Cet enjeu mérite plus qu'une course à la rhétorique populiste, il mérite du leadership. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]