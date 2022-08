OTTAWA, ON , le 30 août 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a fait la déclaration suivante concernant le travail accompli par les provinces et les territoires pour protéger la nature et la biodiversité.

« La protection des espèces et des aires naturelles qui sont chères aux Canadiens est importante pour les collectivités d'un océan à l'autre et la planète tout entière. Il s'agit d'un élément fondamental de nos efforts visant à lutter contre la double crise de l'appauvrissement de la biodiversité et des changements climatiques.

« Aujourd'hui, j'invite tous mes homologues provinciaux et territoriaux à se joindre à moi au sein de la délégation canadienne lors de la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique qui se tiendra en décembre.

« Je les invite également à joindre leur parole à la mienne afin de soutenir publiquement nos ambitieux objectifs visant à protéger la nature et la biodiversité, en continuant de contribuer à leur atteinte dans leurs provinces et territoires respectifs. J'ai proposé que nous tenions une réunion virtuelle cet automne afin de collaborer à faire avancer nos objectifs communs en vue de la COP15.

« La COP15 sera un événement marquant pour le Canada, dans le cadre duquel des milliers de délégués du monde entier se réuniront et seront prêts à s'engager à prendre des mesures pour protéger la nature.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger 25 p. 100 des terres et des eaux au pays d'ici 2025 et, conjointement avec près de 100 autres pays, y compris ses partenaires nord-américains (à savoir les États-Unis et le Mexique), il appuie une cible mondiale ambitieuse mais réaliste visant à conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Étant donné que 640 espèces sont en péril au Canada et que bon nombre de nos populations d'espèces sauvages sont en déclin, nous sommes déterminés à freiner la perte de biodiversité au Canada et à renverser la vapeur d'ici 2030.

« Nous avons besoin que toutes les provinces et tous les territoires appuient ces objectifs, et je félicite les administrations qui fournissent déjà leur soutien.

« Le gouvernement fédéral a lancé la plus grande campagne pour la conservation de l'histoire de notre pays, alimentée par des investissements de plusieurs milliards de dollars qui sont à la disposition des provinces et des territoires. Nous collaborons à la protection des espèces emblématiques. Nous avons fait passer de 1 à 14 p. 100 la proportion d'océans protégés, et nous avons réalisé des progrès importants dans l'agrandissement de notre réseau d'aires terrestres protégées. Nous avons besoin d'un véritable effort national appuyé par l'ensemble des provinces et des territoires et reposant sur des partenariats avec les peuples autochtones.

« La nature n'a que faire des frontières, que ce soit à l'échelle locale, provinciale, territoriale ou internationale. Nous sommes tous concernés, et nous devons être solidaires. »

