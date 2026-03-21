Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

OTTAWA, ON, le 21 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Alors que nous marquons la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, nous réitérons notre engagement à bâtir un monde juste et équitable, où toute personne racisée au Canada n'a pas à craindre de subir de la discrimination ou des préjugés en raison de son origine ethnique, de la couleur de sa peau, de sa langue ou de sa religion.

En 2024, nous avons lancé la nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, qui représente un investissement de 110,4 millions de dollars pour soutenir des mesures concrètes dans nos communautés et agir là où persistent des inégalités, notamment dans les secteurs de l'emploi, de la justice et de l'application de la loi, du logement, des soins de santé et des systèmes d'immigration.

Nous sommes également engagés à lutter contre la haine dans nos communautés, notamment par l'entremise du Plan d'action canadien de lutte contre la haine, doté d'un budget de 273,6 millions de dollars. Ce plan prévoit notamment des investissements pour soutenir les communautés racisées dans le renforcement de la sécurité dans leurs écoles, leurs lieux de culte et leurs espaces communautaires.

En février dernier, nous avons aussi annoncé la création d'un conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion, pour rapprocher nos communautés autour de valeurs canadiennes communes et guider nos actions en ce qui a trait à la lutte contre le racisme et la haine.

Malgré ces avancées, nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses puissent vivre et s'épanouir pleinement partout au pays.

En cette Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, choisissons d'aller plus loin, de faire plus, et de faire mieux. Bâtissons ensemble un pays où la dignité, la sécurité et l'égalité des chances ne sont pas des idéaux, mais des réalités pour tout le monde. »

SOURCE Patrimoine canadien

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