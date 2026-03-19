Déclaration du gouvernement du Canada à l'occasion de l'Aïd el-Fitr

OTTAWA, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, les communautés musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde célébreront l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan.

Après un mois sacré de réflexion spirituelle, les membres de la communauté musulmane se rassembleront dans la joie pour célébrer la fin du jeûne, prier, partager des repas ainsi qu'échanger des cadeaux et des vœux avec leur famille et les gens qui leur sont chers.

Notre gouvernement souhaite profiter de cette occasion pour réaffirmer sa détermination à lutter contre l'islamophobie, la discrimination et la haine. Nous défendrons toujours le droit fondamental de pratiquer sa foi et ses croyances dans la paix et la sécurité.

La bienveillance, la patience et le vivre-ensemble sont au cœur des valeurs du ramadan et de la fête de l'Aïd el-Fitr. En ce jour festif, inspirons-nous de ces valeurs qui font partie de l'islam, gardons notre cœur ouvert à l'autre et prenons le temps d'aider une personne de notre entourage qui en a besoin.

Je souhaite une fête heureuse et remplie de bénédictions à toutes les personnes qui la soulignent.

Aïd Mubarak! »

SOURCE Patrimoine canadien

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